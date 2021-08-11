Из-за разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийск возбуждено уголовное дело

Из-за разлива нефти в районе Новороссийска возбуждено уголовное дело по статье загрязнение морской среды. Оно передано в производство Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Инцидент произошел 7 августа на морском терминале консорциума в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве (ВПУ №1) танкера Minerva Symphony.

"На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Краснодарского следственного отдела на транспорте. Организован осмотр указанных территорий. Продолжается исследование полученных ранее проб, назначена экологическая судебная экспертиза, решается вопрос о проведении других дополнительных исследований, результаты которых необходимы для оценки случившегося", - говорится в сообщении следователей.

В СКР выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, нефтяное пятно было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров. Это показал радиолокационный снимок спутника Sentinel-1.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила главе Росприроднадзора Светлане Радионовой взять расследование утечки нефтепродуктов под Новороссийском под личный контроль.

Вице-премьер потребовала оценить масштаб разлива и проверить информацию о занижении объемов разлива топлива. Напомним, сообщалось, что площадь загрязнения могла быть занижена в 400 тыс. раз – об этом говорят данные Института космических исследований РАН.