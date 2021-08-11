Путин наградил спортсменов, отличившихся на Олимпиаде-2020 в Токио

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении победителей и призеров Олимпийских игр, которые прошли в Токио, передает корреспондент Накануне.RU.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Орденом Александра Невского будут награждены синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина.

Орден Почета получат гимнаст Денис Аблязин, рапиристка Инна Дериглазова, синхронистки Светлана Колесниченко, Влада Чигирева и Мария Шурочкина, борец Абдулрашид Садулаев. Орденом Дружбы наградят художественную гимнастку Дину Аверину, гимнастов Лилию Ахаимову, Давида Белявского, Артура Далалояна, Викторию Листунову, Ангелину Мельникову, Владиславу Уразову и Никиту Нагорного, боксера Альберта Батыргазиева, стрелка Виталину Бацарашкину, фехтовальщицам Софье Великой, Аделине Загидуллиной, Ларисе Коробейниковой, Марте Мартьяновой, Ольге Никитиной и Софии Поздняковой.

Также Ордена Дружбы получат синхронистки Марина Галядкина и Полина Комар, борцы Муса Евлоев, Заурбек Сидаков и Завур Угуев, тхэквондисты Владислав Ларин и Максим Храмцов, легкоатлетка Мария Ласицкене, теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, пловец Евгений Рылов. Остальные призеры Игр-2020 будут награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I или II степени.