Глава ФЗНЦ Шугалей назвал фильм BBC о Ливии «дешевой подделкой»

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей считает фильм BBC о россиянах в Ливии очередной провокацией.

Британские журналисты выпустили фильм о россиянах в Ливии. Они утверждают, что к ним в руки якобы попал планшет сотрудника «ЧВК Вагнера». Гаджет был обнаружен под Триполи весной 2020 года. Обнаруженные файлы якобы указывают на причастность россиян к событиям в Ливии.

Шугалей уверен, что фильм является провокацией перед очередным заседанием ООН, накануне которого вбрасываются слепленные на скорую руку фейки. Он назвал материал «дешевой подделкой американских спецслужб» и раскритиковал СМИ, которые распространяют подобные вбросы.

«Хочу заклеймить позором издания Lenta.ru, «Дождь», «Новая газета», «Эхо Москвы», подхватившие грязную западную клевету против россиян. Не подыгрывайте очередным интригам врагов. Позор вам!», — резюмировал глава ФЗНЦ.