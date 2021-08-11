11 Августа 2021
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людмила путина, владимир путин, кони полгрейв (2016) | Фото:

Треть россиян считает бедность убедительным основанием для развода

Россияне назвали самые распространенные причины для развода на их взгляд.

На первом месте оказалась с большим отрывом бедность (33%), на втором – взаимное непонимание (15%), неверность на третьем месте (14%). Также среди популярных ответов бытовые проблемы, несовместимость характеров и пьянство. Это данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Более половины наших соотечественников (57%) считают, что принятие решения о разводе зависит от конкретного случая. 27% ответили, что разводиться можно только тогда, когда семья уже фактически распалась, 9% убеждены, что брак следует сохранить любой ценой, 5% полагают, что разводиться можно в любом случае и хуже от этого не будет.

58% респондентов полагают, что вопрос о том, с кем должны остаться дети, надо решать в каждом конкретном случае. Еще 22% считают, что матери лучше воспитывают детей, чем отцы. 14% ответили, что ни мать, ни отец не могут хорошо воспитать ребенка в одиночку, только 2% полагают, что отцы справляются с этой задачей лучше матерей.

Более половины наших сограждан (60%) полагают, что во вступлении в сексуальные отношения до брака нет ничего предосудительного, обратного мнения придерживаются 34% опрошенных, из них только 13% считают, что это всегда предосудительно.

Подавляющее большинство россиян (82%) считают предосудительным, если человек, состоящий в браке, изменяет своему партнеру. Не видит в этом ничего предосудительного каждый десятый (10%).

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Теги: россияне, развод, бедность, брак



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