В Тюменской области ввели новые "ковидные" ограничения

В Тюменской области введены новые "ковидные" ограничения, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

В частности запрещается работа заведений общественного питания, расположенных в торговых центрах. Ранее в ТЦ под запретом была работа только тех кафе, которые расположены на фудкортах.

"По 25 августа запрещается деятельность расположенных на территории торгово-развлекательных центров, торговых центров и торговых комплексов объектов общественного питания", — говорится в постановлении. Исключение - заведения общепита, работающие "на вынос".

Также под запретом работа детских игровых комнат, детских развлекательных центров, и услуг общественного питания в ночное время - с 24.00 до 6.00.

Ограничения времени оказания услуг общественного питания не распространяются на предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность по обслуживанию пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях, автомобильных дорогах.

Добавим, что власти сообщают о тенденции к стабилизации эпидситуации по COVID-19. На 31 неделе (2-8 августа) в Тюменской области наблюдается снижение на 2% по сравнению с предыдущей неделей темпа прироста заболеваемости коронавирусом.

"Мы еще на высоких цифрах, растем, но тем не менее можем говорить о стабилизации ситуации, о снижении темпов прироста от недели к неделе", – сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо в ходе заседания регионального оперштаба.