СМИ сообщили о первой жертве лесных пожаров в Якутии

Сообщается о первой жертве лесных пожаров в Якутии. По данным источника 14News, рабочий на тракторе сгорел заживо в огне в Чурапчинском районе.

SakhaDay со ссылкой на единую диспетчерскую службу района уточняет, что погибший является гражданином Армении.

По данным Минприроды, обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной, а показатели превысили данные 2020 года.

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами.