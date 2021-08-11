УФАС приостановило подписание контракта на благоустройство парка Победы в Копейске

В УФАС поступила жалоба на аукцион по благоустройству парка Победы в Копейске с начальной ценой 130 млн рублей. Подписание контракта приостановлено, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В жалобе компания "ГК "Континент" сообщила о возможных нарушениях законодательства о контрактной системе при проведении аукциона. В частности, по данным заявителя, в документации отсутствует проект контракта, информационная карта, проектная документация представлена не в полном объеме.

УФАС рассмотри жалобу 12 августа.