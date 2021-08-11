11 Августа 2021
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Общество В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

СКР предъявил новое обвинение Алексею Навальному

Следственный комитет предъявил Алексею Навальному новое обвинение. Оппозиционера обвиняют в создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч.2 ст. 239 УК РФ).
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"По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, - "Фонд борьбы с коррупцией"* (*решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории Российской Федерации). В период с 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний", - говорится в сообщении пресс-службе СКР.

Следствие считает, что Навальный, Волков, Жданов и их соратники призывали к участию в несогласованных митингах в январе 2021 года. "При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность", - считает СКР.

Максимальная санкция по этой статье – до трех лет лишения свободы.

Напомним, Навальный находится в колонии. В феврале 2021 года, после возвращения в Россию, ему заменили условный срок 3 года 6 месяцев по делу "Ив Роше" на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. Кроме того, Навального признали виновным в оскорблении ветерана и назначили штраф в 850 тыс. руб.

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Теги: алексей навальный, обвинение, следственный комитет



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