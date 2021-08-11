"Они будут появляться всегда, букв в алфавите достаточно": Креков о новом йота-штамме

Власти Свердловской области оценили вероятность появления в регионе нового штамма коронавируса. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал вице-губернатор Павел Креков.

Ранее сообщалось, что йота-штамм, который также известен как B.1.526, выявили в США. Специалисты пришли к выводу, что он может значительно повысить уровень смертности. Выяснилось, что "йота" передается на 15-25% быстрее, чем другие известные мутации ковида.

Как заявил сегодня Креков, ему сложно что-то сказать об этом штамме, поскольку он "не вирусолог".

"Может, я для кого-то сообщу потрясающую новость, правда, это на уровне средней школы. Вирус мутировал, мутирует и мутировать будет, всегда и любой. Штаммы будут появляться всегда, букв в алфавите достаточно. В крайнем случае, можно несколько использовать", - сказал вице-губернатор.

Он отметил, что сейчас преобладает штамм "дельта", который не дает другим штаммам доминировать и распространяться на территории России.

"С ним и работаем. Применительно к известным на сегодняшний день штаммам, те вакцины, которыми мы пользуемся, показывают свою эффективность", - заключил Павел Креков.

Напомним, что в Свердловской области уже встречались случаи заболевания коронавирусом после прививки от него.