Первый "возвращенец" из "списка Титова" приговорен к 4,5 годам колонии

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 4,5 годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество бизнесмена из "списка Титова" Андрея Каковкина.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области, установлено, что в 2015 году Каковкин под предлогом оказания услуг по приобретению земель сельхозназначения в Щербиновском районе Краснодарского края похитил у потерпевшего около $400 тысяч.

Напомним, в начале февраля 2018 года бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что передал главе государства список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от правосудия за рубежом. По его словам, история у всех этих бизнесменов примерно одинакова: они успели уехать из страны до момента заключения в СИЗО.

Первым предпринимателем из списка, вернувшимся в Россию, стал ростовский бизнесмен Андрей Каковкин. При въезде бизнесмена арестовали и отправили в ОВД, однако после вмешательства адвокатов его отпустили домой под обязательство о явке. В августе 2018 года полиция прекратила уголовное дело в отношении Каковкина, а затем оно было возобновлено.

В октябре 2019 года суд признал Каковкина виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам колонии общего режима. Однако позже ему заменили реальное наказание условным. Сейчас его судили по другому делу.