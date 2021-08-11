Главный эпидемиолог Исландии: Вакцинация не привела к коллективному иммунитету

Главный эпидемиолог Исландии Рольфур Гуднасон заявил, что всеобщая вакцинация не привела к коллективному иммунитету, на который надеялись эксперты. И за последние недели стало ясно, что вакцинированные так же легко передают вирус и заболевают им, как и непривитые.

Мы уже писали, что в Исландии, где вакцинировано почти 80% населения, с 24 июля снова введены ограничения из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом, который начался с середины июля. Сейчас уже превышены показатели заболеваемости до начала вакцинации - более 100 случаев в сутки, что для страны с населением около 360 тыс. является абсолютным рекордом. В расчете на 1 млн населения это в два раза больше, чем в России. Смертей пока нет, но смертность всегда отстает от заболеваемости. К тому же за полтора года от коронавируса умерли всего 30 человек.

При этом половина госпитализированных были вакцинированы, признал Гуднасон, хотя вакцинация, по его словам, снижает число тяжелых случаев. Среди вакцинированных госпитализируются чуть более 1%, среди невакцинированных - более 2%.

Власти рассматривают вариант насильственной вакцинации пожилых, чтобы они не попали в больницу и не привели к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения, которая, как можно заметить, фактически отказывается их лечить. Также планируется ввести вакцины детям.

Случай Исландии доказывает, что достижение коллективного иммунитета в результате вакцинации, на что надеются и в России, является теорией, которая не подтверждается на практике. Взрывной рост заболеваемости происходит также в вакцинированном Израиле.