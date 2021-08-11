Минфин предложил эксперимент: разрешить "Почте России" торговать вином онлайн

Минфин предложил провести эксперимент по торговле вином онлайн. Платформой для этого станет сайт "Почты России", а пилотными регионами станут Москва, Подмосковье и Мордовия. В соответствующем законопроекте предлагается начать эксперимент 1 января 2022 года.

"Провести, начиная с 1 января 2022 года, эксперимент по розничной продаже дистанционным способом вина, крепленого вина, игристого вина, полностью (на 100%) произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации посредством заказа с использованием специализированного сайта АО "Почта России" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Сроки проведения эксперимента определяются правительством Российской Федерации", - цитирует ТАСС текст законопроекта.

Отмечается, что правительство может расширить список регионов, участвующих в эксперименте.