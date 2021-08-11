Операционные убытки "ЮТэйра" сократились до 130 миллионов

На фоне постепенного восстановления внутренних перевозок, операционные доходы авиакомпании "ЮТэйр" за полгода 2021-го достигли 19,9 млрд руб. (+37% к 2020 г.), а операционные убытки сократились до 130 млн руб. (−93% к 2020 г.). Это следует из отчётности по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), которая отражает результаты деятельности самолетного сегмента группы "ЮТэйр" за полугодие, сообщил Накануне.RU перевозчик.

"В 2021 году рынок пассажирских перевозок в России начал расти после обвала прошлого года. При этом международное авиасообщение восстанавливается гораздо более низкими темпами в связи с ограничениями из-за коронавируса. В этой ситуации мы максимально сократили расходы и перестроили все операционные процессы под спрос внутреннего рынка. Достигнутые за полгода результаты стали возможны, в частности, благодаря поддержке правительства, коммерческих партнеров, кредиторов, лизингодателей, и мы надеемся на сохранение этих мер содействия", - прокомментировал финансовый директор ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Игорь Петров.

Как сообщало Накануне.RU, "ЮТэйр" находился в процессе переговоров с банками о реструктуризации долгов. В суды поступают иски о банкротстве авиакомпании. Также стало известно, что "ЮТэйр" на фоне кризиса сокращает авиапарк.

"ЮТэйр" – российская авиакомпания со штаб-квартирой в Сургуте (ХМАО). По объёму пассажиропотока и пассажирооборота занимает шестое место в России после "Аэрофлота", S7 Airlines, авиакомпании "Россия", авиакомпании "Победа" и "Уральских авиалиний".