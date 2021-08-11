11 Августа 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Ту-154 самолет Ютэйр Utair Домодедово (2010) | Фото: Накануне.RU

Операционные убытки "ЮТэйра" сократились до 130 миллионов

На фоне постепенного восстановления внутренних перевозок, операционные доходы авиакомпании "ЮТэйр" за полгода 2021-го достигли 19,9 млрд руб. (+37% к 2020 г.), а операционные убытки сократились до 130 млн руб. (−93% к 2020 г.). Это следует из отчётности по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), которая отражает результаты деятельности самолетного сегмента группы "ЮТэйр" за полугодие, сообщил Накануне.RU перевозчик.
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"В 2021 году рынок пассажирских перевозок в России начал расти после обвала прошлого года. При этом международное авиасообщение восстанавливается гораздо более низкими темпами в связи с ограничениями из-за коронавируса. В этой ситуации мы максимально сократили расходы и перестроили все операционные процессы под спрос внутреннего рынка. Достигнутые за полгода результаты стали возможны, в частности, благодаря поддержке правительства, коммерческих партнеров, кредиторов, лизингодателей, и мы надеемся на сохранение этих мер содействия", - прокомментировал финансовый директор ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Игорь Петров.

Как сообщало Накануне.RU, "ЮТэйр" находился в процессе переговоров с банками о реструктуризации долгов. В суды поступают иски о банкротстве авиакомпании. Также стало известно, что "ЮТэйр" на фоне кризиса сокращает авиапарк.

"ЮТэйр" – российская авиакомпания со штаб-квартирой в Сургуте (ХМАО). По объёму пассажиропотока и пассажирооборота занимает шестое место в России после "Аэрофлота", S7 Airlines, авиакомпании "Россия", авиакомпании "Победа" и "Уральских авиалиний".

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Теги: ЮТэйр, отчётность



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