В Челябинской области женщину приговорили к условному сроку за причинение смерти по неосторожности дочери

В Сатке местную жительницу признали виновной в причинении смерти по неосторожности трехлетней дочери. Суд приговорил женщину к 9 месяцам лишения свободы условно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело девочки с признаками переохлаждения обнаружили утром 4 декабря в сенях одного из частных домов города.

По версии следствия, обвиняемая накануне вечером не убедилась в безопасности ребенка. В это время девочка вышла в неотапливаемые сени, открыв незапертую дверь. Однако войти обратно в дом ребенок не смог, потому что дверь закрылась.