11 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области женщину приговорили к условному сроку за причинение смерти по неосторожности дочери

В Сатке местную жительницу признали виновной в причинении смерти по неосторожности трехлетней дочери. Суд приговорил женщину к 9 месяцам лишения свободы условно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело девочки с признаками переохлаждения обнаружили утром 4 декабря в сенях одного из частных домов города.

По версии следствия, обвиняемая накануне вечером не убедилась в безопасности ребенка. В это время девочка вышла в неотапливаемые сени, открыв незапертую дверь. Однако войти обратно в дом ребенок не смог, потому что дверь закрылась.

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Теги: ребенок, уголовное дело, СК, суд,



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