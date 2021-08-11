Нет дистанту: учебный год в Свердловской области начнется в обычном режиме

11 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Свердловская область
школа, 1 сентября, банер, день знаний (2018) | Фото:Накануне.RU

Нет дистанту: учебный год в Свердловской области начнется в обычном режиме

Новый учебный год в Свердловской области начнется в обычном режиме, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Об этом на брифинге в среду заявил вице-губернатор региона Павел Креков.

Ранее сообщалось, что свердловские власти рассчитывают на "классический вариант" начала учебного года. Как рассказал сегодня Креков, на данный момент нет никакой необходимости в переводе классов и образовательных учреждений на дистанционную форму обучения. По его словам, это касается как первых, так и одиннадцатых классов.

Что касается мероприятий в День знаний, то линейки могут проходить по классам и при условии, что посторонних людей на них не будет.

"Как и в прошлом году, мероприятия 1 сентября будут проходить в небольших группах", - уточнил Креков.

Павел Креков(2021)|Фото: vk.com/svo196

Что касается вакцинации педагогов, вице-губернатор сообщил, что "обязательной вакцинации мы не вводили, но вакцинироваться нужно действительно всем". Павел Креков заверил, что вакцины в регионе достаточно.

"Мы способны сегодня всех, кто нуждается в вакцинации, вакцинировать", - добавил он.

Напомним, что в Свердловской области каждую неделю выявляют антирекорды по количеству заболевших, а также смертности от коронавируса. Сегодня врач объяснил, почему это происходит несмотря на растущие темпы вакцинации.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: учебный год, начало, Креков, дистант, Свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.08.2021 09:18 Мск Свердловские власти рассчитывают на "классический вариант" начала учебного года


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети