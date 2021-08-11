Нет дистанту: учебный год в Свердловской области начнется в обычном режиме

Новый учебный год в Свердловской области начнется в обычном режиме, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Об этом на брифинге в среду заявил вице-губернатор региона Павел Креков.

Ранее сообщалось, что свердловские власти рассчитывают на "классический вариант" начала учебного года. Как рассказал сегодня Креков, на данный момент нет никакой необходимости в переводе классов и образовательных учреждений на дистанционную форму обучения. По его словам, это касается как первых, так и одиннадцатых классов.

Что касается мероприятий в День знаний, то линейки могут проходить по классам и при условии, что посторонних людей на них не будет.

"Как и в прошлом году, мероприятия 1 сентября будут проходить в небольших группах", - уточнил Креков.

Что касается вакцинации педагогов, вице-губернатор сообщил, что "обязательной вакцинации мы не вводили, но вакцинироваться нужно действительно всем". Павел Креков заверил, что вакцины в регионе достаточно.

"Мы способны сегодня всех, кто нуждается в вакцинации, вакцинировать", - добавил он.

Напомним, что в Свердловской области каждую неделю выявляют антирекорды по количеству заболевших, а также смертности от коронавируса. Сегодня врач объяснил, почему это происходит несмотря на растущие темпы вакцинации.