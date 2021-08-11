ЕСПЧ отказался рассматривать жалобы Грудинина на решение российского суда

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не будет рассматривать жалобы руководителей ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина и Александра Федорова. В судебной инстанции сочли, что жалобы, поданные летом 2020 года, "неприемлемы". Обоснования решения суда в базе ЕСПЧ не приводятся, передает "Интерфакс".

Жалоба Грудинина была связана с решениями российских судов, по которым его бывшая супруга получила две трети в их общем имуществе, в том числе 41,91% акций "Совхоза".

Экс-супруга, кстати, довела Грудинина и до Верховного суда РФ, который в понедельник, 9 августа, согласился с решением ЦИК об отказе предпринимателю в регистрации кандидатом в депутаты.