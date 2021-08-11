Журналисты ФАН подготовили разоблачение «художественного фильма» BBC о событиях в Ливии

Редакция Федерального агентства новостей разоблачит фильм BBC о россиянах в Ливии, построенный на домыслах и слухах.

Сотрудники арабской редакции BBC выпустили фильм, который якобы доказывает присутствие в Ливии «ЧВК Вагнера». Однако утверждения, приведенные в псевдорасследовании, вызывали сомнения у зрителей. Редакция ФАН разоблачит материал британских «коллег», которые вновь решили поднять свой рейтинг за счет громкой темы.

Британцы утверждают, что к ним в руки попал планшет одного из «вагнеровцев», который был обнаружен под Триполи в 2020 году. Изучив материалы, журналисты обнаружили карты, снимки с беспилотников и прочую информацию, якобы указывающую на российское присутствие в Ливии.

Внимательно изучив фильм, редакция ФАН пришла к выводу, что он является не более чем сборником слухов и домыслов, как и другие антироссийские материалы BBC. Журналисты в скором времени пообещали представить статью, которая раскроет факт фальсификации материалов, представленных BBC.