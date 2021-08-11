Галявиев вновь заявил о своем раскаянии

Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев заявил, что раскаивается в совершении преступления.

По его словам, стрельбу в казанской школе он устроил от ненависти. Также юноша сказал, что теперь он вменяем и признает вину, сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии ОНК Москвы.

Обвиняемый по-прежнему находится в московском СИЗО "Бутырка", в трехместной камере.

Ранее стрелок уже заявлял, что сейчас чувствует себя вменяемым, вину признает.

Напомним, в ОНК сообщали, что Галявиев не знаком с результатами судебно-психиатрической экспертизы, которая сделала выводы о его невменяемости.