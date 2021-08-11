В Челябинск привезли еще восемь новых трамваев

В Челябинск привезли восемь новых трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса, трамваи доставлены в челябинское депо №1 и готовятся к выходу на линию.

Согласно техническому заданию, новые вагоны должны быть доступны для маломобильных пассажиров. В салонах размещены usb-розетки для подзарядки мобильных устройств и Wi-fi для возможности выхода в интернет. Трамваи будут оснащены кондиционерами и кнопкой адресного открытия дверей.

Напомним, в апреле ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области" и ООО "Торговый дом СТМ" ("дочка" группы "Синара" бизнесмена Дмитрия Пумпянского) заключили контракт на поставку 30 трамваев для Челябинска стоимостью 1 млрд 59 млн рублей. Поставщик должен будет поставить 30 трамваев 2021 года выпуска, из них не менее 10 трамваев - до 1 сентября текущего года, а остальные – до 29 декабря 2021 г.