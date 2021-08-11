В Тобольске суд продлил срок ареста бывшему депутату по делу о сбитом инспекторе ГИБДД

В Тобольском районном суде состоялись слушания по уголовному делу экс-депутата Сергея Вакарина, совершившего наезд на сотрудника ГИБДД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Тюменского областного суда.

По решению суда, Вакарин останется под стражей до 30 января 2022 г. Следующее судебное заседание назначено на 24 августа 2021 года.

Напомним, по версии следствия, вечером 13 июля на 8 км автодороги Тобольск – деревня Байгара, расположенной недалеко от Тобольска, наряд ГИБДД остановил "Мерседес", которым управлял Вакарин, за нарушение ПДД. Водитель, пересекая сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на "встречку" в зоне действия знака "Обгон запрещен" и пытался скрыться от инспекторов. Депутат не подчинился законным требованиям инспектора ДПС выйти из автомобиля, а внезапно начал движение. Силовик попытался остановить машину, из-за чего получил травмы, а нарушитель скрылся с места происшествия. Пострадавший получил необходимую помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Вакарину грозит до пяти лет колонии. Политик исключен из "Единой России". Губернатор Тюменской области Александр Моор, узнав о ситуации, посоветовал политику покинуть думу.