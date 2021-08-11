11 Августа 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
трубецкой, сургутский район (2020) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Сургутский район получит грант в 15 млн. Это окружная оценка работы местных властей.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в интервью рассказал о том, что муниципалитет получит грант в 15 млн руб. за высокие показатели работы и потратит деньги на благоустройство. Щедрый "приз" - это не подарок, а итог усилий муниципальных властей. Район вошёл в пятёрку лучших муниципалитетов Югры по эффективности работы органов местного самоуправления, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"В 2016 году район был 19-ым по эффективности деятельности органов местного самоуправления, в 2020 – первым, в этом году – пятым, среди районов – на третьем месте. Выше нас – Белоярский и Нижневартовский. Мы получим правительственный грант в 15 млн руб. По тратам есть ограничения, мы планируем направить деньги на благоустройство", - сказал Андрей Трубецкой.

Стоимость всех проектов в сфере благоустройства, которые район планирует реализовать - 600 млн руб., так что куда потратить грант, найдётся.

"Добиваться результатов помогает планирование. Например, на 2022 г. мы планируем показатели в августе 2021-го. Работа командная, но отметить можно управление инвестициями. Оно пять лет показывает лучший результат, занимает первое место в инвестиционном рейтинге. Все вносят свой вклад в деятельность", - сказал Трубецкой.

Андрей Трубецкой(2021)|Фото: Администрация Сургутского района

При этом в своей оценке работы коллег из управленческой команды глава Сургутского района исходит из установки: "всегда делаем мало".

"Важнее количество субъектов малого и среднего бизнеса и платежи, которые от них поступают, удовлетворённость населения деятельностью власти и другое. А места рейтинга вытекают из того, что получилось или не получилось. Есть желание побольше переселить людей из аварийного жилья, побольше мест в школах и детских садах открыть, важны налоговые поступления, потому что это – наше развитие", - сказал Андрей Трубецкой.

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Теги: Андрей Трубецкой, благоустройство, грант



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