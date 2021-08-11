Ликвидация разлива нефтепродуктов возле Новороссийска может занять несколько недель

Ликвидация разлива нефтепродуктов в районе Новороссийска может занять несколько недель, сообщил директор по проектам российского отделения "Гринпис" Владимир Чупров.

"Если шторма не будет - то одна-две недели", - сказал он "Интерфаксу". "Этот разлив точно за сутки не уберется", - добавил Чупров.

По словам эксперта, если будет шторм, то большая часть разлива разнесется по морю, часть уйдет в атмосферу, что нанесет вред живым организмам и человеку.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила главе Росприроднадзора Светлане Радионовой взять расследование утечки нефтепродуктов под Новороссийском под личный контроль.

Вице-премьер потребовала оценить масштаб разлива и проверить информацию о занижении объемов разлива топлива. Напомним, сообщалось, что площадь загрязнения могла быть занижена в 400 тыс. раз – об этом говорят данные Института космических исследований РАН.