Рамзан Кадыров стал лучшим мобильным репортером телеканала "Грозный" и получил 45 тысяч рублей

Телеканала "Грозный" вручил денежный приз "лучшему мобильному репортеру" – Рамзану Кадырову. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев вручил главе республики 45 тысяч рублей в качестве награды, сообщает "Говорит Москва".

Выяснилось, что Рамзан Кадыров помог сделать "эксклюзивный репортаж из труднодоступных мест", прислав свои видеоматериалы. Также он показал зрителям свой сад и своего попугая.

Дудаев отметил в материалах главы Чечни качественный контент, плодотворную работу и активное освещение событий в регионе.