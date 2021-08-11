11 Августа 2021
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Общество Северо-Кавказский ФО
(2019) | Фото: youtube.com

Рамзан Кадыров стал лучшим мобильным репортером телеканала "Грозный" и получил 45 тысяч рублей

Телеканала "Грозный" вручил денежный приз "лучшему мобильному репортеру" – Рамзану Кадырову. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев вручил главе республики 45 тысяч рублей в качестве награды, сообщает "Говорит Москва".

Выяснилось, что Рамзан Кадыров помог сделать "эксклюзивный репортаж из труднодоступных мест", прислав свои видеоматериалы. Также он показал зрителям свой сад и своего попугая.

Дудаев отметил в материалах главы Чечни качественный контент, плодотворную работу и активное освещение событий в регионе.

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Теги: рамзан кадыров, мобильный репортер, награда, премия



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