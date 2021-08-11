Коммунальный коллапс: тысячи свердловчан и больница остались без воды из-за долгов обанкротившейся компании

В поселке Позариха Каменского района серьезная проблема: более трех недель жители сидят без горячей воды, а холодная вода бежит тонкой струйкой и с перебоями. В связи с этим не может работать и местная больница (так называемая общеврачебная практика). О коммунальном коллапсе корреспонденту Накануне.RU рассказали местные жители.

"На грани закрытия находится наша врачебная практика. Медики вынуждены носить воду в канистрах. Без горячей воды им трудно работать, так как в медучреждении всегда нужно полностью все обеззараживать, там и детей лечат, и санитарные нормы трудно соблюдать в таких условиях. Напора холодной воды нет. Боимся, что прекратится полностью", - возмущается жительница Позарихи Виктория.

Разбираясь в ситуации, Накануне.RU узнало о том, что причины отключения воды в долгах компании ТК "Система", выступавшей ранее подрядной организацией и оказывающей услуги водоснабжения.

В настоящий момент договор с ТК "Система" расторгнут. Компания задолжала более 35 миллионов ТЭЦ "Синарская". Именно поэтому гендиректор ТЭЦ не дает команду о возобновлении горячего водоснабжения.

По словам главы Каменского района Сергея Белоусова, он намерен просить руководство ТЭЦ возобновить водоснабжение.

"Мы предлагали отдать эту территорию ТЭЦ "Синарская", чтобы она без посредников в лице муниципальных компаний получала все платежи. Чтобы не заводить новый МУП. Воды нет также потому, что проходят еще ремонтные работы на одной из улиц Позарихи. Мы будем просить включить воду. Это неправильно. Жители не виноваты", - добавил мэр.

Между тем, гендиректор ТЭЦ "Синарская" заявил о том, что обратился в Арбитражный суд Свердловской области насчет взыскания долгов.

"Есть глава администрации, и он выбирает организацию, которая не выполняет свои обязательства, о чем тут можно говорить? До начала сентября вопрос, думаю, с водой будет решен. Ситуация такая 5 лет уже. Появляются ООО, потом они банкротятся. Такое не может продолжаться вечно и эту ситуацию нужно как-то решать. Есть копия моего письма в прокуратуру", - отметил в беседе с Накануне.RU Николай Руднов.

Накануне.RU будет следить за ситуацией.