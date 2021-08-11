11 Августа 2021
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Виктория Абрамченко на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Вице-премьер Абрамченко поручила проверить информацию о занижении масштабов разлива нефти в Новороссийске

Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко поручила главе Росприроднадзора Светлане Радионовой взять расследование утечки нефтепродуктов под Новороссийском под личный контроль.

Вице-премьер потребовала оценить масштаб разлива и проверить информацию о занижении объемов разлива топлива. Напомним, ранее сообщалось, что площадь загрязнения могла быть занижена в 400 тыс. раз – об этом говорят данные Института космических исследований РАН.

"Произведем расчет ущерба. Как только будет установлена производительность оборудования и время истечения, сделаем все необходимые анализы. Ситуация на контроле службы", - сообщила в Instagram Светлана Радионова.

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Теги: виктория абрамченко, светлана радионова, разлив нефти



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Ранее 11.08.2021 14:47 Мск Ликвидация разлива нефтепродуктов возле Новороссийска может занять несколько недель

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