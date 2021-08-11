11 Августа 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

Врачи рассказали о состоянии инспектора заповедника, которого не смогли эвакуировать из-за проблем с санавиацией в Прикамье

Врачи оценивают состояние инспектора заповедника "Вишерский" Алексея Бахтиярова, как стабильное. Есть положительная динамика. Об этом Накануне.RU сообщили в минздраве Прикамья.

Инспектор в настоящий момент проходит реабилитацию в одной из пермских клиник.

Напомним, в июле мужчина едва не погиб.Он работал на отдаленном кордоне Лиственничный (около 200 км от Красновишерска). 8 июля инспектор сообщил об ухудшении самочувствия: отнялась левая часть тела. Руководство заповедника обратилось в МЧС, однако в ведомстве сообщили, что услуг санавиации в Пермском крае нет. Спасать своего работника заповеднику пришлось самостоятельно, на собственные средства, зарезервированные на противопожарные облеты.

Проблемы с санавиацией возникли из-за того, что вертолет Ми-8 для нужд санавиации, принадлежащий "Государственной транспортной лизинговой компании", был изъят из использования аэропорта "Пермь" в рамках судебного спора между АО и Авиакомпания "СКОЛ". Пермский край нашел нового подрядчика. С 14 июля вылеты были возобновлены. УФАС внес "СКОЛ" в реестр недобросовестных поставщиков.

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Теги: Вишерский, заповедник, инспектор, эвакуация



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