Врачи рассказали о состоянии инспектора заповедника, которого не смогли эвакуировать из-за проблем с санавиацией в Прикамье

Врачи оценивают состояние инспектора заповедника "Вишерский" Алексея Бахтиярова, как стабильное. Есть положительная динамика. Об этом Накануне.RU сообщили в минздраве Прикамья.

Инспектор в настоящий момент проходит реабилитацию в одной из пермских клиник.

Напомним, в июле мужчина едва не погиб.Он работал на отдаленном кордоне Лиственничный (около 200 км от Красновишерска). 8 июля инспектор сообщил об ухудшении самочувствия: отнялась левая часть тела. Руководство заповедника обратилось в МЧС, однако в ведомстве сообщили, что услуг санавиации в Пермском крае нет. Спасать своего работника заповеднику пришлось самостоятельно, на собственные средства, зарезервированные на противопожарные облеты.

Проблемы с санавиацией возникли из-за того, что вертолет Ми-8 для нужд санавиации, принадлежащий "Государственной транспортной лизинговой компании", был изъят из использования аэропорта "Пермь" в рамках судебного спора между АО и Авиакомпания "СКОЛ". Пермский край нашел нового подрядчика. С 14 июля вылеты были возобновлены. УФАС внес "СКОЛ" в реестр недобросовестных поставщиков.