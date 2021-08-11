"Вектор": Предпосылок для широкого распространения "йота"-штамма COVID-19 нет

Случаев заражения вариантом коронавируса "йота" в России пока не отмечено, сообщили в ГНЦ "Вектор".

В центре уточнили, что этот штамм коронавируса выявляется преимущественно в США.

В "Векторе" добавили, что штамм коронавируса "дельта" сейчас вытесняет другие мутации, предпосылок к широкому распространению нового йота-штамма на этом фоне нет.

Отмечается, что наблюдение за вариантом "йота" ведется с ноября 2020 года, до настоящего времени он не демонстрировал значительного роста, передает ТАСС.

Ранее в Департаменте здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школе общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете пришли к выводу, что йота-штамм может значительно повысить уровень смертности.

Выяснилось, что "йота" передается на 15-25% быстрее, чем другие известные мутации. При этом смертность людей в возрасте (начиная с 45 лет) при заражении "йотой" вырастает на 62-82%.