11 Августа 2021
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коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

"Вектор": Предпосылок для широкого распространения "йота"-штамма COVID-19 нет

Случаев заражения вариантом коронавируса "йота" в России пока не отмечено, сообщили в ГНЦ "Вектор".

В центре уточнили, что этот штамм коронавируса выявляется преимущественно в США.

В "Векторе" добавили, что штамм коронавируса "дельта" сейчас вытесняет другие мутации, предпосылок к широкому распространению нового йота-штамма на этом фоне нет.

Отмечается, что наблюдение за вариантом "йота" ведется с ноября 2020 года, до настоящего времени он не демонстрировал значительного роста, передает ТАСС.

Ранее в Департаменте здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школе общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете пришли к выводу, что йота-штамм может значительно повысить уровень смертности.

Выяснилось, что "йота" передается на 15-25% быстрее, чем другие известные мутации. При этом смертность людей в возрасте (начиная с 45 лет) при заражении "йотой" вырастает на 62-82%.

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Теги: йота-штамм, коронавирус



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