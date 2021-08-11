В Югре сотрудника ДПС протащили на капоте автомобиля 30 метров

В Советском районе полицейский "проехал" на капоте автомобиля 30 м, сообщили Накануне.RU в УМВД по Югре.

Ночью 10 августа в посёлке Малиновский сотрудники ДПС остановили автомобиль "Лада Приора". За рулём машины была 22-летняя жительница посёлка Алябьевский. Как оказалось, "Приора" ещё в феврале 2019 г. снята с регистрационного учета из-за смерти владельца, а номера находятся в розыске. В ответ на требование предоставить документы для проверки водитель нажала на "газ", автомобиль протащил сотрудника ДПС 30 м по дороге и скрылся с места происшествия. Полицейский получил травм, сейчас он лечится амбулаторно.

Вскоре водителя нашёл участковый. Она стала фигурантом протоколов по четырём статьям КоАП. Материалы проверки по факту причинения травм инспектору ДПС направлены в окружное управление СКР для принятия процессуального решения.