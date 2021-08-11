11 Августа 2021
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Общество Свердловская область
телефонный террорист (2016) | Фото:vk.com

С начала года мошенники выманили у свердловчан 400 млн рублей

В свердловской полиции назвали сумму, которую с начала года мошенники выманили у жителей региона.
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Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, жадность и наглость преступников не знает пределов, им без разницы, кого грабить: малоимущих пенсионеров, несовершеннолетних или людей любых других возрастных групп.

"Только за семь месяцев 2021-го года аферисты и аферистки прикарманили при помощи своих "гипнотических" приемов около 400 млн рублей, принадлежащих доверчивым жителям Среднего Урала. Это примерно пять с половиной млн долларов. Чтобы прекратить данный беспредел обнаглевших жуликов, не требуется создавать специальное дорогостоящее войско. Необходимо всего лишь раз и навсегда запомнить всем элементарное правило.

Если вам позвонили и представились работниками правоохранительных, банковских или любых других учреждений, спокойно положите трубку и перепроверьте, кто звонил из структуры, представитель которой назойливо убеждал в необходимости выполнения срочных финансовых операций. Все! Сразу же станет понятна личность "доброжелателя", - отметил полковник Горелых.

А чтобы в очередной раз разъяснить населению правила общения с неизвестными по телефону, в эфире программы "Патрульный участок" выступил главный борец с мошенниками, начальник отдела УУР ГУ МВД по Свердловской области подполковник полиции Артем Лаздынь. В полиции призывают уральцев послушать советы специалиста, как не стать жертвой злоумышленников.

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Теги: мошенники, полиция, советы, Свердловская область



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