На Сахалине снесли и выбросили памятник Юрию Гагарину

В год 60-летия первого полета человека в космос в городе Невельске (Сахалинская область) не нашлось места барельефу с изображением Юрия Гагарина. Стелу с барельефом снесли, "космонавт" валяется на берегу моря.

История попала в соцсети, а оттуда – в СМИ, после чего ситуацией возмутились известные сахалинцы, а после дело дошло и до Москвы. Все это время власти города отвечали журналистам, что памятник восстановлению не подлежит, деньги на это не предусмотрены, да и вообще – это частная собственность.

В какой-то момент история дошла до главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Тот написал в Telegram-канале: "То, что сделали с памятником Гагарина, надо разобраться. Роскосмос сегодня же обратится к сахалинским властям за разъяснениями и требованием восстановить памятник".

Параллельно публикации в СМИ увидели и в администрации Сахалинской области. Губернатор региона Валерий Лимаренко всех собак повесил на главу района: "Со стороны главы района это неуважительное отношение к истории, к великому прошлому нашей страны. Барельеф Юрию Алексеевичу Гагарину необходимо в кратчайшие сроки отреставрировать и до 1 сентября найти ему достойное место в центре города".

Стела с барельефом Юрия Гагарина находилась недалеко от въезда в город. Ее привезли из бывшего пионерского лагеря, владельца найти не удалось.

"На встрече с мэром в октябре 2020 года жители предложили установить стелу в одном из скверов города. Объект обследовали и выявили его аварийное состояние: стела пострадала во время землетрясения 2007 года. Валерий Лимаренко поручил областному министерству культуры и архивного дела держать на постоянном контроле выполнение невельской администрацией его поручения", - отчитались в администрации области.

Пользователи сети же грустно шутят мемами: "Юра, прости нас, мы все уронили, вообще все!".