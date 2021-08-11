В Челябинске презентовали проект межуниверситетского кампуса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер презентовал сопредседателю ОНФ, члену Совета при президенте РФ по науке и образованию Елене Шмелевой проект межуниверситетского кампуса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Проект предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры общей площадью 126 тыс. кв.м. с созданием 5 тыс. мест для размещения и проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных сотрудников. Они будут развивать экологическое направление, фундаментальную науку, медицину.

Кампус планируется разместить на двух площадках: реконструируемый квартал Южно-Уральского государственного университета и прилегающая территория Челябинского государственного университета. По предварительным данным, на реализацию проекта потребуется 9,3 млрд рублей, из них 60% - средства федерального бюджета, средства субъекта - 20%, а также внебюджетные средства - 20%.

Елена Шмелева поддержала региональную инициативу. Она отметила, что этот проект привлечет большое количество иностранных студентов.

Алексей Текслер сообщил, что он подробно рассказал президенту об этом проекте.

"Надеюсь, будет определенная поддержка с учетом тех поручений, которые он дал по итогам нашего общения", - подчеркнул он.