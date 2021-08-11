11 Августа 2021
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер, Елена Шмелева, (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинске презентовали проект межуниверситетского кампуса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер презентовал сопредседателю ОНФ, члену Совета при президенте РФ по науке и образованию Елене Шмелевой проект межуниверситетского кампуса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Проект предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры общей площадью 126 тыс. кв.м. с созданием 5 тыс. мест для размещения и проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных сотрудников. Они будут развивать экологическое направление, фундаментальную науку, медицину.

Кампус планируется разместить на двух площадках: реконструируемый квартал Южно-Уральского государственного университета и прилегающая территория Челябинского государственного университета. По предварительным данным, на реализацию проекта потребуется 9,3 млрд рублей, из них 60% - средства федерального бюджета, средства субъекта - 20%, а также внебюджетные средства - 20%.

проект межуниверситетского кампуса в Челябинске(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Елена Шмелева поддержала региональную инициативу. Она отметила, что этот проект привлечет большое количество иностранных студентов.

Алексей Текслер сообщил, что он подробно рассказал президенту об этом проекте.

"Надеюсь, будет определенная поддержка с учетом тех поручений, которые он дал по итогам нашего общения", - подчеркнул он.

Алексей Текслер, Елена Шмелева,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

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Теги: кампус, проект, Алексей Текслер,



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