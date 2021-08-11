11 Августа 2021
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Общество В России
суд, развод, родители, дети (2015) | Фото:

Россияне назвали главную причину разводов - бедность

ВЦИОМ обнародовал результаты опроса о разводах. Наиболее частой причиной разводов россияне называют бедность (33%). Также упоминаются взаимное непонимание (15%), неверность (14%), бытовые проблемы (10%), несовместимость характеров и пьянство (по 8%).
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39% опрошенных считают, что непреодолимых препятствий для развода не бывает. В 2015 году так считали лишь 28%.

60% россиян уверены, что половая связь до брака - это нормально. А вот в браке, наоборот, 82% против. То есть в браке россиянам не нравится именно то, что они одобряют до брака.

О деградации семейных представлений говорит и такая цифра. Если в 1990 году 33% считали, что в одиночку воспитать правильно ребенка невозможно, то сегодня так считают только 14%.

Полученные ответы отвечают и на вопрос, почему в России столь огромное число разводов и катастрофически низкая рождаемость. Распадается 7 из 10 браков, а на одну женщину приходится всего 1,5 ребенка. В 1990 году в России было 2 млн матерей-одиночек, а сегодня - 5 млн. Результаты опроса можно толковать и как своего рода приговор российской демографии.

Напомним, недавно штамп о браке и детях в паспорте стал необязательным. Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что государство явно дало понять: семья для него – не главное.

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Теги: ВЦИОМ, опрос, брак, развод



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