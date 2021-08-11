11 Августа 2021
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Политика В бывшем СССР
(2006) | Фото

В Белоруссии предложили убрать из Конституции норму о нейтралитете страны

Из конституции Белоруссии планируют убрать норму о нейтралитете.

По словам председателя конституционной комиссии, главы Конституционного суда Петра Миклашевича, "поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, надо привести положение конституции в соответствие с объективной реальностью".

По его словам, необходимо включить пункт, где утверждалось бы, что со стороны Белоруссии не будет никаких угроз другим государствам, передает РИА Новости.

В феврале президент республики Александр Лукашенко по итогам 4-го Вссебелоруского собрания заявил, что референдум по новой Конституции Белоруссии состоится примерно через год.

В прошлом году, накануне выборов президента, Лукашенко предложил изменить Конституцию страны. В апреле 2019 года, в ежегодном послании к народу и парламенту, он отметил, что республика уже прошла тот этап, когда нуждалась в сильной президентской власти, а теперь "надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти".

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Теги: белоруссия, конституция, нейтралитет страны



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