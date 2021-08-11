11 Августа 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
1 сентября, школа (2020) | Фото: vrnoblduma.ru

Линейки 1 сентября в Прикамье пройдут в очном формате, но с ограничениями

Торжественные линейки 1 сентября в Пермском крае пройдут в очном формате. Однако их проведут только для первых и выпускных классов, передает корреспондент Накануне.RU.

Причиной таких ограничений является ситуация с коронавирусом в регионе.

Организацию выпускных обсудили сегодня, на заседании краевого правительства. По словам министра образования Прикамья Раисы Кассиной, родители детей смогут присутствовать на празднике, но при условии наличия у них средств индивидуальной защиты.

Для остальных детей вместо торжественных линеек проведут классные часы. Это делается, чтобы минимизировать количество людей на мероприятиях

Если погода позволит - то торжественные линейки проведут на открытом воздухе.

Во всех образовательных учреждениях перед началом учебного года проведут генеральную уборку и прочистят вентиляционные системы для предотвращения распространения COVID-19. Школы будут обеспечены дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами. Для дезинфекции воздуха будут использованы рециркуляторы. Сотрудников обяжут с 1 сентября находиться на работе в средствах индивидуальной защиты.

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Теги: 1 сентября, День знаний, линейка, коронавирус



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