11 Августа 2021
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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра
Альберт Батыргазиев (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске появилась именная звезда чемпиона Олимпиады Альберта Батыргазиева

В Нижневартовске чествовали завоевавшего на Олимпиаде в Токио первое золото в копилку российских боксеров Альберта Батыргазиева. В сквере Спортивной славы, который в прошлом году был реконструирован в рамках национального проекта "Жильё и городская среда", открыли именную звезду, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Наши нижневартовские олимпийцы достойно выступили в Токио. То количество медалей, которые они завоевали для нашего города и страны, превосходит результаты 170 стран мира. Можно смело сказать, что Нижневартовск – кузница олимпийских чемпионов. Поздравляю от лица губернатора Югры Натальи Комаровой и от себя лично Альберта и его тренера Руслана Куштанова с олимпийским золотом в боксе. В Нижневартовске действительно болели за спортсменов, и уверен, что та поддержка, которую мы оказывали, как раз и помогла победить спортсмена из США в финальном поединке", - сказал во время церемонии исполняющий обязанности главы Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Сквер Спортивной славы находится рядом с городским стадионом "Центральный" на улице 60 лет Октября. Золотистый шар с именами местных выдающихся спортсменов появился здесь ещё к 30-летию города в 2002 г. С тех пор нижневартовские спортсмены продолжают стабильно показывать высокие результаты. Во время реконструкции здесь добавили восемь "Звёздных деревьев", которые образуют собой "Аллею Славы", а также сделали прогулочные дорожки, смонтировали комплексное освещение сквера, где открываются новые именные звезды в честь вартовчан, достигших в спорте выдающихся достижений.

"Сегодня у нас был очень насыщенный день. Я хотел бы сказать большое спасибо всему Нижневартовску за шикарную встречу, повышенное внимание. Особенно благодарен за логическое завершение нашего с Альбертом олимпийского цикла: за первое место на пьедестале, исполненный Гимн России и поднятие в такой торжественной обстановке государственного флага", - отметил во время церемонии тренер олимпийского чемпиона по боксу Руслан Куштанов.

Альберт Батыргазиев(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

На праздничное мероприятие, организованное в сквере Спортивной славы, поддержать Альберта Батыргазиева пришли его друзья, близкие, спортсмены города, студенты, волонтеры, а также представители думы и администрации города.

"За каждой победой стоит много усилий, труда, упорства. Поздравляю с победой. Вы вошли в историю Нижневартовска, Югры и России. Спасибо за подаренные эмоции", - сказал вице-президент общественной организации "Федерация "Самбо" Югры" Александр Мухин.

В истории округа на летних Олимпийских играх с 1996 г. югорчане впервые завоевали золотые медали. Для Югры это рекордный результат по количеству завоеванных наград.

Батыргазиев и Куштанов проехали по центральным улицам города в автобусе-кабриолете. Перед началом тренировочного процесса сам Альберт Батыргазиев намерен отдохнуть и встретиться со своей семьей, которая сейчас живёт в другом регионе. Видеться с родителями у него получается крайне редко. Чемпион признался, что каждая встреча – счастье.

"Да, у нас есть золотая олимпийская медаль. Но мы слезли с пьедестала. Это было вчера. Сегодня мы замотивированы продолжать пополнять копилку наград страны. Сейчас все спрашивают – пойду ли на следующую Олимпиаду? Смело заявляю, что пойду. Если я понадоблюсь своей стране, буду только рад выступить", - отметил Альберт Батыргазиев.

Альберт Батыргазиев(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

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Теги: Альберт Батыргазиев, сквер Спортивной славы



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