В вакцинированном Израиле заболеваемость ковидом в 4 раза превысила российскую

В Израиле, где вакцинировано порядка 85% взрослого населения, наблюдается уже взрывной рост заболеваемости ковидом. В последние дни число новых случаев превысило 5 тыс., хотя в начале июня их было лишь около 15, то есть произошел рост уже в 300 раз.

Ранее заявлялось, что массовая вакцинация позволит создать коллективный иммунитет. И хотя вакцинированные тоже могут переносить вирус, вакцина теоретически защищает их от тяжелого течения болезни и смерти. Но в июле сообщалось, что доля госпитализированных после прививки, в том числе в тяжелом состоянии, почти такая же, как и доля привитых, то есть эффективность, исходя из этих данных, почти отсутствует. Притом что в стране используют в основном вакцину Pfizer, которая считается одной из самых надежных и эффективных.

Сейчас ситуация ухудшилась во много раз. Заболеваемость в расчете на 1 млн населения превысила российскую уже в 4 раза. Справедливости ради нужно отметить, что "ковидная" смертность пока настолько же ниже, но она отражает заболеваемость со сдвигом на несколько недель назад, когда заболевало в несколько раз меньше человек, чем сегодня, в то время как в России ситуация стабильна. Исходя из динамики заболеваемости в Израиле, можно ожидать роста смертности там к сентябрю до российского уровня, хотя разница в доле вакцинированных огромна.

Если это произойдет, это может поставить под сомнение ковид-вакцинацию в целом как необходимую и эффективную меру. Напомним, в стране вновь введены жесткие ограничения, хотя ранее заявлялось, что массовая вакцинация позволит вернуться к прежней жизни.