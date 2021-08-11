Игорь Шалимов начал работу с футболистами "Урала"

Новый главный тренер ФК "Урал" Игорь Шалимов приступил к своим обязанностям.

Напомним, Шалимов был назначен наставником екатеринбургской команды во вторник. Сообщалось, что контракт с российским специалистом рассчитан на два года.

Сегодня, 11 августа, Игорь Шалимов начал работу с командой. Как сообщили Накануне.RU в ФК "Урал", он познакомился с футболистами и провел первую тренировку.

Уже в эту субботу уральцам предстоит выездной матч с московским "Спартаком", за который Шалимов выступал в 80-е годы. Стоит отметить, что накануне "красно-белые" проиграли ответную встречу португальской "Бенфике" и вылетели из розыгрыша Лиги чемпионов.

Добавим, на этой неделе пост главного тренера "Урала" покинул Юрий Матвеев, возглавлявший команду в прошлом сезоне. Специалист и руководство решили прекратить сотрудничество после того, как клуб проиграл два из трех матчей на старте нового чемпионата России.