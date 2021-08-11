11 Августа 2021
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Политика В России
Госдума (2018) | Фото: RT

Жириновский требует завести дело против экс-посла Азербайджана после слов о "русских свиньях"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребует от Баку возбудить уголовное дело после высказываний азербайджанского диплома. Об этом политик заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Ранее в соцсетях появился видеоролик, в котором бывший посол Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияр Вагабзаде выступает с оскорблениями в адрес Жириновского, называя его свиньей и ослом, сообщает "360".

Этим он не ограничился, дпиломат также назвал свиньями российских солдат, которые находятся в Иране.

Жириновский назвал эти высказывания оскорблением всех россиян. "Это чудовищно, это средневековье. Даже в народе этого уже нет, а это профессор", — сказал лидер ЛДПР. Он предположил, что "это накопленная ненависть за все годы советской власти".

Напомним, ранее Жириновский уже оказался в центре дипломатического скандала. На его высказывания в одном из подкастов обратили внимание в МИДе Азебрайджана, там вызвали российского временного поверенного в делах в Баку и вручили ему ноту протеста.

В эфире программы "Итоги с Жириновским" политик назвал Южный Кавказ зоной влияния России и заявил о необходимости "вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза".

В азербайджанском МИДе заявили, что Жириновский резко и фамильярно высказался об Ильхаме Алиеве. Алиев, по словам лидера ЛДПР, понимает, что "он потеряет свой пост, что у него там диктатура, там полно оппозиционных сил".

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Теги: владимир жириновский, азербайджан, посол азербайджана



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