11 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
Пресс-конференция по ответу генпрокуратуры по делу Дятлова (2019) | Фото: Накануне.RU

Коронавирус. В Екатеринбурге умер глава Фонда памяти группы Дятловав Юрий Кунцевич

В Екатеринбурге скончался глава Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, сообщил Накануне.RU информированный источник.

Кунцевич повёл туристов на перевал. Во время похода он почувствовал боль в колене, которая заставила его вернулся в столицу Урала. Билетов на поезд не было, и Кунцевич отправился из Ивделя в Екатеринбург автобусом. 9 августа он уже был в больнице, в тяжёлом состоянии. Потом ему стало полегче, но сегодня утром он умер. По предварительным данным, причиной смерти стал коронавирус.

Информацию о смерти Кунцевича подтвердил Накануне.RU сокурсник дятловцев, член фонда Пётр Бартоломей.

"Умер сегодня утром. Коронавирус. Лежал из-за инфекции в больнице", - сказал Бартоломей.

Несколько лет назад Кунцевич отметил 70-летие.

"Кунцевич не пил, не курил. Человек он был незлобный. По работе были расхождения. Смерть была внезапной", - рассказал Накануне.RU соратник главы фонда, адвокат Евгений Черноусов.

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Теги: Юрий Кунцевич, Фонд памяти группы Дятлова



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