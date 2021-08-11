Беглов отменил проведение легитимных выборов в Петербурге?

Предстоящие выборы депутатов ЗакСа в Петербурге пройдут, судя по всему, по выбранной губернатором Александром Бегловым стратегии. В то время как центральное руководство «Единой России» предпринимает все меры, чтобы «обновить» партию и провести честное и открытое голосование, градоначальник, кажется, отказался от основного вектора «ЕР» и путем недопуска кандидатов в сентябре планирует сформировать подконтрольный только ему парламент.

Выборы в Петербурге пройдут в середине сентября и будут сопровождаться полным обновлением членов Законодательного собрания. Предстоящее голосование для Беглова является возможностью сформировать полностью подконтрольный ему городской парламент. Поскольку за места в ЗакСе борются разные политические силы, в задачу губернатора входит, видимо, не допустить их до самого голосования.

В последние месяцы политическое медиапространство пестрит от новостей про снятие кандидатов с предвыборной гонки по сомнительным причинам или про создание помех для регистрации. Так, в Петербурге появляются тезки уже действующего депутата Бориса Вишневского, а самого политика регистрируют для участия в выборах только в самый последний момент. Его коллегу по партии «Яблока» Илью Сиялова также сняли по весьма странной причине – кандидат не указал в документах наличие у него несовершеннолетней дочери, которой у него никогда не было. Когда это выдуманное нарушение не дало результата, Сиялова сняли из-за отсутствия необходимого количества голосов от делегатов конференции, которое указано в документах о выдвижении.

С молчаливого согласия губернатора происходит и явная фальсификация выборных документов. Например, в сети появлялась информация, что «Российская партия свободы и справедливости» принуждала сотрудников петербургских ТИКов собирать подписи в поддержку кандидата от РПСС, что является прямым нарушением избирательного законодательства. Сообщается, что задействованы в этом были более 100 сотрудников территориальных комиссий. Для расследования этой информации в ЦИК была выделена специальная комиссия, члены которой приедут в Петербург 12 августа.

Добиться этого удалось певице, кандидату от партии «Родина» Татьяне Булановой, которая призвала обратить внимание на ситуацию главу ЦИК Эллу Памфилову. Потенциальный депутат ЗакСа заявила, что им не дают размещать рекламу на билбордах, и, по мнению Булановой, Беглов не знает о происходящем. Памфилова отреагировала на обращение и заявила, что градоначальник в курсе происходящего.

«Фактически губернатор взял на себя полную ответственность за предстоящие выборы. Он прекрасно знает, что происходит и почему», - заявила глава ЦИК.

О создании препятствий кандидатам, «круговой поруке» и «братках» Памфилова говорила и в 2019 году, подводя итоги голосования в Петербурге. Она подчеркнула, что выборы в Северной столице были одними из самых «грязных» по стране и рекомендовала главе местного избиркома уйти в отставку. В этом же году на пост губернатора был избран Александр Беглов.

Заявления о том, что выборы-2021 в Петербурге должны пройти «честно и открыто» звучали задолго до старта кампании. Партия «Единая Россия» одной из первых взяла это направление, убрав наиболее опасных с точки зрения «прозрачности» кандидатов. Однако все усилия «ЕР» по обновлению партии нивелирует Александр Беглов, который этой осенью хочет сформировать полностью лояльный к себе ЗакС. Его «молчаливым одобрением» пользуются та же РПСС, члена которой, депутата ЗакСа Андрея Анохина зарегистрировали для участия в голосовании после информации о подделке подписей.