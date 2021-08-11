Экс-главу правительства Северной Осетии обвинили в растрате 180 млн рублей из республиканского бюджета

Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему главе правительства Северной Осетии Сергею Такоеву, экс-министру туризма республики Алану Диамбекову и бывшему гендиректору ОАО "ОЗАТЭ" Аиде Габараевой. Их обвиняют в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 180 млн руб. из бюджета региона.

Следствие полагает, что в 2014 году обвиняемые и ряд других лиц способствовали заключению госконтракта на приобретение у подконтрольного им ОАО "ОЗАТЭ" (Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования) в республиканскую собственность недвижимости по завышенной стоимости.

"Следствие ходатайствует перед судом об избрании всем обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются сбор и фиксация доказательств, а также установление всех соучастников преступления", - сообщили в пресс-службе СКР.