Директор Выставочного комплекса Уралвагонзавода стала Почётным гражданином Нижнего Тагила

Директор Выставочного комплекса Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) стала Почётным гражданином Нижнего Тагила. Как сообщили в пресс-службе УВЗ, почётное звание Алле Пислегиной на торжественном мероприятии в честь 299-летия города вручил глава Владислав Пинаев.

Биография Аллы Пислегиной неразрывно связана с Уралвагонзаводом, на котором она трудится с 1976 года, а с 1994 года возглавляет музей завода. Пислегина является автором и соавтором 25 изданий и более 90 статей. Удостоена знака отличия "За заслуги перед городом Нижний Тагил" и благодарности Президента РФ. Большое внимание уделяет просветительской деятельности среди сотрудников УВЗ, горожан, гостей города, подрастающего поколения.

На сегодняшний день архивы Выставочного комплекса хранят около 50 тыс. экспонатов. Коллекция бронетанковой техники насчитывает 15 единиц, коллекция живописи - свыше 100 полотен. Ежегодно музей УВЗ посещают около 30 тыс. человек из разных городов страны и мира.