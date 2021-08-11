11 Августа 2021
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Владислав Пинаев, Алла Пислегина, Александр Потапов (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

Директор Выставочного комплекса Уралвагонзавода стала Почётным гражданином Нижнего Тагила

Директор Выставочного комплекса Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) стала Почётным гражданином Нижнего Тагила. Как сообщили в пресс-службе УВЗ, почётное звание Алле Пислегиной на торжественном мероприятии в честь 299-летия города вручил глава Владислав Пинаев.

Биография Аллы Пислегиной неразрывно связана с Уралвагонзаводом, на котором она трудится с 1976 года, а с 1994 года возглавляет музей завода. Пислегина является автором и соавтором 25 изданий и более 90 статей. Удостоена знака отличия "За заслуги перед городом Нижний Тагил" и благодарности Президента РФ. Большое внимание уделяет просветительской деятельности среди сотрудников УВЗ, горожан, гостей города, подрастающего поколения.

Владислав Пинаев, Алла Пислегина, Александр Потапов(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

На сегодняшний день архивы Выставочного комплекса хранят около 50 тыс. экспонатов. Коллекция бронетанковой техники насчитывает 15 единиц, коллекция живописи - свыше 100 полотен. Ежегодно музей УВЗ посещают около 30 тыс. человек из разных городов страны и мира.

музей бронетанковой техники Уралвагонзавода(2019)|Фото: Накануне.RU

музей бронетанковой техники Уралвагонзавода, Николай Цуканов, Александр Потапов, Евгений Куйвашев(2019)|Фото: Накануне.RU

Уралвагонзавод, "Вагонку строит вся страна"(2018)|Фото: Накануне.RU

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Теги: Уралвагонзавод, Выставочный комплекс, Алла Пислегина



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