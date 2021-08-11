"Сенсационный, беспрецедентно низкий уровень отказов в регистрации" – Памфилова

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова назвала "сенсационным, беспрецедентно низким" уровень отказов в регистрации в текущей выборной кампании. Сегодня она подвела предварительные итоги первого этапа кампании, когда кандидаты и партии регистрировались в избиркомах на выборы разного уровня.

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Так, по словам Памфиловой, в выборах участвуют 26 из 30 зарегистрированных Минюстом партий. В выборах депутатов Госдумы участвуют 14 партий.

Также Памфилова сообщила дату жеребьевки на выборах в Госдуму – 16 августа. Жребий определит порядок, в котором партии будут перечислены в бюллетенях для голосования.