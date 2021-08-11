В США в первом полугодии общая смертность повторила прошлогоднюю

Общее число смертей в США в первом полугодии составило 1 млн 642 тыс., что превысило результат прошлого года на 0,5%. Такие данные приводит Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Мы предприняли попытку оценить предварительные результаты вакцинации с точки зрения общей смертности, которая более важна, потому что учитывает все смерти, а не только те, которые отнесены к "ковидным". Идея расчета основана на том, что более объективно рассматривать общую смертность. Однако мы пришли к выводу, что... никаких выводов пока сделать невозможно по ряду причин. С одной стороны, общая смертность повторяет прошлогоднюю. С другой стороны, в январе-феврале 2020 года роста смертности еще не было, а в январе-феврале 2021 года, напротив, наблюдался большой рост смертности, так что сравнение получается не совсем корректное. Но, как и во многих других странах, в США он случился после начала массовой вакцинации, поэтому может быть отнесен к последствиям вакцинации, и его неправомерно исключать из рассмотрения.

При этом последние месяцы фиксируется снижение примерно на 10%, а в июле даже на 30%. Но следует учитывать большой рост заболеваемости, который начался в июле. Он приведет к росту общей смертности, но насколько и как долго это будет продолжаться, непонятно. Пока данных за три-четыре месяца недостаточно, чтобы делать определенные выводы, и нужно дождаться годовых итогов.

Информативным может быть сравнение с "доковидным" 2019 годом, когда умерло 2,9 млн человек. В этом смысле пока что смертность за первое полугодие превосходит доковидную на 13% , то есть никакого возврата к доковидной жизни в результате вакцинации пока не произошло. Здесь снова имеет место упомянутое обстоятельство: в последние месяцы общая смертность уже не превышает доковидную, но каким будет начавшийся рост смертности во втором полугодии, сказать невозможно.

Таким образом, по результатам предварительного анализа можно установить, что в США:

• общая смертность в первом полугодии не снизилась по сравнению с 2020 годом;

• по сравнению с доковидным 2019 годом даже превышает на 13%;

• динамика последних месяцев в целом благоприятная и позволяет рассчитывать на возвращение к доковидной смертности, но пока это лишь предположение.

Исходя из этого, общую эффективность вакцинации в США, где привито уже 70% населения, оценивать преждевременно на основе общей смертности. Есть как обнадеживающие тенденции (заметное, в 2-3 раза снижение "ковидной" смертности в последние месяцы), так и тревожные (взрывной рост заболеваемости и смертности в последние недели, несмотря на большой процент привитых). Накануне.RU будет внимательно следить за динамикой смертности в США.