Обвиняемому в убийстве водителя маршрутки в Екатеринбурге грозит до 15 лет

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело об убийстве водителя маршрутного микроавтобуса. На скамье подсудимых оказался житель Зауралья.

Напомним, все случилось вечером 24 декабря прошлого года напротив одного из домов по проспекту Космонавтов. Водитель автобуса марки "Форд Транзит" получил огнестрельное ранение в голову и впоследствии умер в больнице.

Стрелявший скрылся, установить по "горячим следам" его не удалось. В марте этого года подозреваемый был задержан у себя в квартире в городе Далматово Курганской области. Как отмечали в полиции, в определенных кругах он известен по прозвищу "Череп".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, причиной преступления стала личная неприязнь на почве якобы оскорбительных высказываний водителя в адрес стрелка в среде их общих знакомых.

"Преступление было тщательно спланировано: для совершения убийства обвиняемый приискал огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Из Курганской области мужчина добирался различными видами транспорта, оплачивая поездки наличными. После совершения преступления он сменил одежду и сокрыл орудие преступления, которое было обнаружено в ходе расследования уголовного дела", - рассказали в надзорном ведомстве.

Жителю Зауралья вменяются статьи УК РФ "Убийство" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия боеприпасов". Его дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.