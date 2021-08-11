"А кто будет платить и отвечать за последствия?" УрГЭУ не намерен допускать к обучению непривитых студентов

Уральский государственный экономический университет не собирается идти на уступки студентам, не желающим вакцинироваться от коронавирусной инфекции без свидетельства о медицинских противопоказаниях. Об этом в интервью с Накануне.RU рассказал ректор вуза Яков Силин. По его словам, многие из "несогласных" акцентируются только на личной проблеме, не видя общей картины и не понимая последствий, к которым могут привести послабления ограничений или полный вывод университета на дистант.



"Здесь есть сложность и неоднозначность объяснений всей позиции. Мы не имеем права просто закрыть ВУЗ. Пока. В прошлом году все закрыли университеты и перевели на дистант, и я не исключаю, что если все будет продолжаться в таком темпе, то осенью последуют и соответствующие решения. Их не мы принимаем, а министерство, Роспотребнадзор и руководители регионов. Пока все эти инстанции убедительно просят – пожалуйста, прививайтесь, не играйте с судьбой в эту русскую рулетку, может оказаться поздно. В лучшем случае, это болезни с тяжелыми последствиями, в худшем - мы уже скольких потеряли", - заяви Яков.

По его словам, студенты не осознают, что могут не только заразиться сами, но и быть переносчиками инфекции, и впоследствии заразить как своих однокурсников, так и преподавательский состав. В последнем случае, из строя может выйти треть преподавателей, из-за чего встанет работа всего университета, поскольку заменить их будет некому. На фоне постоянно мутирующего вируса встает вопрос и о рисках смерти, за которые, в том числе и материально, вероятно, придется отвечать источнику заражения.

Пока родители привитых студентов негодуют, почему их дети должны учиться с потенциальными переносчиками инфекции, другие протестуют против принуждения к вакцинации. В связи с этим вузу было рекомендовано продумать вопрос о возможности дистанционного обучения. Однако, по словам Силина, оно будет введено только для студентов до 18 лет, которых в силу возраста могут ограничить в вакцинации и обучающихся с медицинскими противопоказаниями. Выходом из ситуации мог бы считаться полный выход на дистанционное обучение, однако этого, как заверил ректор, не может быть сразу по нескольким причинам.

"Хочу обратить внимание наших "несогласных", вы думаете, на дистанционку будет дополнительная оплата или это будет за счет тех, кто привился? Кто будет оплачивать дополнительную работу педагогов, которые будут вынуждены постоянно быть на связи со студентами? Кто будет оплачивать оборудование, трафик? Университет на 85% финансируется за счет оплаты студентов. Мы тогда будем вынуждены повысить оплату. Или вы должны будете объяснить, если против и у вас нет никаких аргументов против вакцинации, кто будет это делать? Выполняя все требования министерства, Роспотребнадзора и губернатора, я как ректор должен буду принять меры, обеспечивающие безопасность сотрудников и студентов, которые привились и тех, кто пока не может прививаться в силу заболеваний. Нам на чью сторону вставать: прихоти отдельных или сохранения жизни и здоровья всех остальных? Выбор однозначно в сторону тех, кто о себе беспокоится и тех, кого надо защитить" – пояснил Силин.

Рассматривая вопрос с онлайн-обучением глобально, встает вопрос и о качестве обучения будущих специалистов. Ректор СИНХа рассказал, что в бизнесе для работодателя важно, каким образом обучался потенциальный работник, и дистанционное обучение не всегда работает выпускнику на руку.

"Что важнее, если ты учился очно или самостоятельно изучал материал, только консультируясь с преподавателями, потому что был на дистанте? Если полностью всех вывести на дистант, и в образовании, и в дальнейшем в экономике с такими специалистами будут проблемы. И нечего вуалировать это, прихорашивать, самого себя обманывать, что технологии позволяют добиться всего на высоком уровне и что последствий не почувствуется. Почувствуется. И чувствуется в бизнесе уже сейчас.

Силин заверил, что самым оптимальным решением будет вывод на дистанционное обучение только 30-40% студентов на время пандемии. Многолетняя практика вуза показала высокий результат в данной сфере, однако полный переход одного из ведущих российских университетов на онлайн-обучение не может считаться выходом в период пандемии коронавируса.

Напомним, что новые ограничения в УрГЭУ вступают в силу с 1 сентября 2021 г. Пропуск в университет будет осуществляться исключительно по QR-коду, оборудование для считывания которого установят на входе в учебное учреждение. Пускать в общежития без прививки также не будут.