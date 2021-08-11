11 Августа 2021
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Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

В России вакцинировано более 50% членов избирательных комиссий – ЦИК

В России в среднем вакцинировано чуть больше 50% членов избирательных комиссий всех уровней, рассказала сегодня на заседании ЦИК ее председатель Элла Памфилова. Она добавила, что в некоторых регионах вакцинировано более 70%. Ранее Памфилова сообщала, что в избирательной системе задействовано около 900 тыс. человек.

"Продолжайте убеждать, вести работу", - посоветовала глава ЦИКа своим коллегам. Она подчеркнула, что вакцинация должна быть добровольной, но хорошо бы перед сентябрьскими выборами выйти на 100-процентную вакцинацию избиркомов.

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Теги: вакцинация, цик, избирательная комиссия



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