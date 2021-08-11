В России вакцинировано более 50% членов избирательных комиссий – ЦИК

В России в среднем вакцинировано чуть больше 50% членов избирательных комиссий всех уровней, рассказала сегодня на заседании ЦИК ее председатель Элла Памфилова. Она добавила, что в некоторых регионах вакцинировано более 70%. Ранее Памфилова сообщала, что в избирательной системе задействовано около 900 тыс. человек.