В Перми автомобиль насмерть сбил младенца в коляске

В Перми автомобиль насмерть сбил новорожденную девочку.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД, трагедия произошла накануне вечером, в 20.45, в Кировском районе Перми на трассе М-7 "Волга". Женщина с коляской переходила дорогу в неустановленном месте. В этот самый момент со стороны Перми в сторону Краснокамска ехал ВАЗ-2114, за рулем которой был 42-летний водитель.

Он допустил наезд на ребенка, которому не было еще и года. Младенец получил смертельную травму.

Обстоятельства произошедшего выясняются.