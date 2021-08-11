Британца задержали в ФРГ по подозрению в работе на российские спецслужбы

В Германии задержали сотрудника посольства Великобритании по подозрению в работе на российскую спецслужбу.

По данным генпрокуратуры ФРГ, британец как минимум один раз передал документы представителю российской спецслужбы в обмен на денежное вознаграждение.

Предполагается, что подозреваемый Дэвид С. сотрудничал с иностранной спецслужбой с ноября 2020 года. В его доме и на рабочем месте были проведены обыски. Задержание прошло 10 августа в городе Потсдам (земля Бранденбург), передает ТАСС.

В июне в ФРГ задержали гражданина России по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

По данным Генпрокуратуры страны, Ильнур Н., по данным ведомства, работал научным сотрудником в одном из университетов на техническом факультете. С октября 2020 года по июнь 2021 года он якобы передавал информацию в обмен на деньги.