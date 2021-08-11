Винер-Усманова рассказала о дальнейшей карьере гимнасток Авериных
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова рассказала о дальнейшей карьере сестер Авериных.
По ее словам, Арина Аверина, занявшая четвертое место на Олимпиаде в Токио, собирается продолжать карьеру, а ее сестра-двойняшка Дина, ставшая серебряным призером, будет советоваться со своим врачом.
По словам тренера, у Дины проблемы со спиной, разговоров об операции не идет, надо сохранить ее в нормальном состоянии, передает РИА Новости.
Напомним, чемпионка прошлых Олимпийских игр Маргарита Мамун вскоре после победы объявила о завершении карьеры, также поступила и серебряный призер Олимпиады в Рио Яна Кудрявцева.