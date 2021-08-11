11 Августа 2021
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Спорт В России
Гимнастка Дина Аверина (2019) | Фото: EPA-EFE/Borislav Troshev

Винер-Усманова рассказала о дальнейшей карьере гимнасток Авериных

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова рассказала о дальнейшей карьере сестер Авериных.

По ее словам, Арина Аверина, занявшая четвертое место на Олимпиаде в Токио, собирается продолжать карьеру, а ее сестра-двойняшка Дина, ставшая серебряным призером, будет советоваться со своим врачом.

По словам тренера, у Дины проблемы со спиной, разговоров об операции не идет, надо сохранить ее в нормальном состоянии, передает РИА Новости.

Напомним, чемпионка прошлых Олимпийских игр Маргарита Мамун вскоре после победы объявила о завершении карьеры, также поступила и серебряный призер Олимпиады в Рио Яна Кудрявцева.

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Теги: дина аверина, арина аверина, художественная гимнастика, олимпиада в токио, ирина винер-усманова



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